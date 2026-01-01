Zacatecas: PVEM expulsa a diputados por avalar reforma electoral de Morena

Redacción

La dirigencia nacional y estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció la expulsión de sus tres representantes en la LXV Legislatura de Zacatecas: Lindyana Bugarín Cortés, Georgia Fernanda Miranda Herrera y José Luis González Orozco. La decisión se tomó luego de que los legisladores sumaran sus votos a la bancada de Morena para aprobar el dictamen que reforma la Ley Electoral del Estado, una modificación al mecanismo de asignación de diputaciones plurinominales que afectará a los partidos políticos minoritarios.

Mediante un documento entregado a la diputada Imelda Mauricio Esparza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, la secretaria general del PVEM en la entidad, Miriam Vázquez Cruz, formalizó la destitución de los tres integrantes de su bancada para todos los efectos legales en la integración de comisiones, órganos de administración y la Junta de Coordinación Política.

Deslinde estatutario y sanciones en proceso

En la notificación oficial, la dirigencia del partido precisó que los legisladores han dejado de pertenecer a la organización tanto a nivel estatal como nacional por apartarse de la filosofía y tradición democrática del instituto.

“Nos deslindamos pública y estatutariamente de las decisiones, posicionamientos, posturas, votaciones y todo género de representación de los legisladores Bugarín Cortés, Miranda Herrera y González Orozco”, señala el comunicado.

Asimismo, se informó que carecen de toda representación vinculada al partido, independientemente de las sanciones que el Consejo Político Nacional pudiera imponerles en el corto plazo.

El PVEM busca mantener voz

A pesar de perder la representación directa en los órganos de gobierno y comisiones de la Cámara de Diputados de Zacatecas, el PVEM defendió la vigencia de su legitimidad y representación popular en el estado. La dirigencia adelantó que establecerá canales institucionales para asegurar que el partido conserve “voz, voto, representación política y fuerza moral” en la entidad.

Finalmente, la dirigencia anunció que notificará formalmente la determinación al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a los demás Poderes Constituidos del país, mientras el Consejo Político Nacional determina el alcance definitivo de las sanciones y la publicidad de la resolución.

Con información de La Jornada

Foto Congreso de Zacatecas.