Zacatecas: Sube a once número de heridos por atentado en Ojocaliente 

Redacción

Zacatecas, Zac.- La violencia ligada al crimen organizado alcanzó un nuevo nivel de riesgo en la región sur-sureste de Zacatecas tras el atentado perpetrado con un coche bomba contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente. Atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el ataque dejó un saldo de 11 personas lesionadas —entre ellas tres menores y dos mujeres policías— y obligó a la cancelación de la Feria Regional de la Tuna y la Uva 2026.

Con este hecho, suman siete eventos relacionados con explosivos en la entidad en lo que va del año, de los cuales siete han sido dirigidos contra fuerzas de seguridad. La agresión sienta un precedente crítico al trasladar las ofensivas desde áreas despobladas hacia una zona urbana con alta densidad poblacional, en pleno centro del municipio.

Onda expansiva y destrozos materiales

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, detalló que un sujeto estacionó un vehículo tipo Seat con reporte de robo en Jalisco detrás de una patrulla municipal, dejando la unidad encendida antes de huir a pie. Al momento en que una oficial se disponía a realizar la inspección, se detonó la carga explosiva a distancia.

La detonación destruyó 11 vehículos y causó afectaciones en 36 inmuebles cercanos, 17 de ellos con daños estructurales severos. Ante la emergencia, las clases presenciales y las actividades administrativas se suspendieron de manera preventiva, reanudándose tras el despliegue de refuerzos de seguridad.

Reacción violenta a capturas recientes

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, la agresión respondió a la detención, registrada el sábado previo en Villa García, de un presunto generador de violencia. En dicho operativo, los sospechosos hicieron estallar una motocicleta, dejando heridos a un agente y a una civil. El detenido fue identificado como Wiliam “N”, de 18 años, originario de Aguascalientes y con ficha de búsqueda activa desde junio.

Con información de El Universal.

Foto: X.