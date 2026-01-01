Atropellan y matan a sexagenario en el Ojocaliente III

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Espantosa muerte encontró un hombre de la tercera edad tras ser brutalmente atropellado por un vehículo en el fraccionamiento Ojocaliente III.

Los hechos se verificaron minutos antes de las 21:00 horas de este domingo sobre la Avenida Siglo XXI y la calle Mocho en carriles de circulación de norte a sur al oriente de la ciudad.

El fallecido fue identificado cómo Víctor Manuel Esparza Colunga de unos 63 años de edad, quien al tratar de cruzar corriendo sin precaución fue arrollado con su parte frontal derecha por un vehículo Chevrolet Beat blanco cuyo conductor no alcanzó a frenar.

Tras recibirse el llamado al servicio de emergencia acudieron Policías Viales y Paramédicos del 080, los cuales confirmaron que el sexagenario ya no contaba con vida. A su vez revisaron al conductor del automóvil de unos 35 años ya que presentaba una crisis nerviosa.

Al lugar del percance arribaron peritos de la Dirección General de Investigación Pericial para realizar las diligencias correspondientes y presentar al conductor del coche ante el Agente del Ministerio Público para deslindar las responsabilidades.