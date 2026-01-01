Capacita SSPE a trabajadores en temas de ciberseguridad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Centro Estatal de Prevención (Ceprev), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), lleva a cabo de manera permanente las Jornadas Empresariales, que tienen como objetivo generar una cultura de prevención dentro del sector productivo, a través de capacitaciones y del acompañamiento a empresas, comercios e industrias.

Así lo informó el secretario de la SSPE, Antonio Martínez Romo, quien puntualizó que, en lo que va del año, se ha capacitado a un total de 1,659 personas, de las cuales 737 son mujeres y 922 hombres, con lo que se ha logrado crear espacios laborales más seguros y contribuir a la construcción de una cultura de paz.

Detalló que, durante las sesiones, se abordan temas clave como entornos seguros en el trabajo y el hogar, manejo de crisis, seguridad digital, llamadas de engaño, atención interinstitucional, entre otros.

Además, subrayó que estas jornadas permiten establecer canales de comunicación directa con las autoridades de seguridad, generar entornos de confianza y promover el sentido de corresponsabilidad entre empleadores, trabajadores y gobierno.

Finalmente, Antonio Martínez Romo reiteró que, con estas acciones, se continúa trabajando de forma intensa para promover la prevención en todos los sectores de la sociedad.