Destaca Espinoza coordinación con INAGUA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La alcaldesa de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza, resaltó la coordinación con el Instituto del Agua del Estado (INAGUA) para fortalecer proyectos y acciones en beneficio de la población.

La Presidenta Municipal subrayó que el trabajo conjunto con las autoridades estatales permitirá impulsar el desarrollo de los municipios y garantizar mejores condiciones para las familias.

“Gracias a la coordinación con INAGUA seguimos fortaleciendo y planeando acciones que impulsen el desarrollo de nuestros municipios. En Pabellón de Arteaga estamos convencidos de que el trabajo en equipo es la clave para seguir avanzando hacia un mejor futuro para todas y todos”, expresó.