Hallan muerto a capitán de Marina vinculado a red de huachicol fiscal

Redacción

El capitán de Marina Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en la investigación por la red de huachicol fiscal en Tamaulipas, fue localizado sin vida el lunes 8 de septiembre en circunstancias que aún no se han esclarecido.

Pérez Ramírez se desempeñaba como titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y había sido mencionado en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente recibir sobornos de 100 mil pesos. Sin embargo, hasta el momento de su muerte no contaba con una orden de aprehensión.

El caso salió a la luz tras el testimonio del ex director de la aduana de Tampico, hoy testigo colaborador de la FGR, quien reveló que por cada buque que atracaba se entregaban un millón 750 mil pesos, dinero que se distribuía entre personal de aduanas y de la Marina. Según la declaración, al capitán Pérez Ramírez le correspondían 100 mil pesos, al igual que a otros mandos involucrados.

La red era presuntamente encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, y habría operado mediante sobornos millonarios para facilitar el ingreso de combustible de manera ilegal en el puerto de Tampico.

Tras confirmarse el deceso, la Secretaría de Marina emitió un comunicado en el que lamentó “profundamente el sensible fallecimiento” del oficial y expresó su solidaridad con familiares, amigos y compañeros. La institución aseguró que brindará todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden.