Inaugura Leo Montañez nueva etapa de la clínica veterinaria ambulatoria

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La tarde de este lunes, el presidente municipal, Leo Montañez inauguró la segunda etapa de la clínica veterinaria ambulatoria, a través de la cual se brinda apoyo a 2 mil 500 cabezas de ganado con la aplicación de la vacuna triple bovina y desparasitante de amplio espectro al ganado bovino y ovino, llegando así a 6 mil 500 en todo el año.

Gracias al convenio que se estableció desde hace 15 años, entre el Municipio de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), es que se puede llevar este apoyo que no tiene costo para los productores.

Los trabajos se realizarán por parte de la Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales en conjunto con la UAA, para que los alumnos de la carrera de Médico Veterinario Zootecnista sean los encargados de aplicar las vacunas al ganado bovino y ovino, así como brindar consultas veterinarias.

El inicio de esta jornada se realizó en la comunidad Los Cuervos, en la que estuvieron presentes el decano del Centro de Ciencias Agropecuarias de la UAA, Luis Fernando Cisneros Guzmán, Tere Rendón Esquivel, titular de la Coordinación General de Salud y José Alfredo Gallo Camacho, coordinador de Delegaciones Urbanas y Rurales.