Panteras de Aguascalientes derrotó a Gambusinos en Fresnillo

Fresinillo, Zac.- Panteras de Aguascalientes sumó su décima victoria en la temporada y tercera al hilo al vencer a domicilio a Gambusinos de Fresnillo con marcador de 84-88, en el primer juego de la serie.

El partido llevado a cabo en el Gimnasio Nico Varela se definió en los últimos seis minutos con unas Panteras que después de un intenso toma y daca aprovecharon bien en los momentos cruciales, además de que la mayoría de sus elementos aportaron de manera importante.

Con Mus Barro en la pintura Panteras lució más sólido, el senegalés aportó 16 puntos y 11 rebotes para ser el MVP, por su parte Terrel Brown se ha ido mostrando como un elemento poderoso al ataque, en esta ocasión sumó 18 puntos y lo mejor fue que más jugadores sumaron como Tyron White con 13 puntos varios de ellos en momentos clave, el armador Vincenti Shahid 10, Stedmon Lemon 9.

Por parte de Gambusinos los mejores elementos fueron Lucas Doria con 18 al igual que Michael Bryson.

Los ajustes defensivos dieron resultado para el español José Santaella de Panteras mandando en la 4 a Tyrone White que tuvo una buena actuación y en el segundo juego de la serie a diputarse este martes 9 de septiembre se vislumbra un gran partido.

La Liga Caliente.mx LNBP luce cada vez más interesante con todos lo equipos sumando mejores elementos y mostrando un alto nivel de basquetbol.

Anotación por cuartos:

Equipo 1 2 3 4 Total

Gambusinos 24 16 25 19 84

Panteras 15 22 22 26 88