Sin novedad ahora Centellas cae con Puebla en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Cómo ya es una costumbre las Centellas de Necaxa volvieron a perder y en esta ocasión los verdugos fueron las camoteras del Puebla que le endosaron una derrota 1 gol a cero en el Estadio Victoria.

La primera mitad comenzó muy cerrada, ya que ambos conjuntos buscaron adueñarse de la pelota y marcar el ritmo del juego.

Aunque las ocasiones de peligro fueron escasas, las visitantes hallaron, al minuto 18’, la acción que

inauguró el marcador.

Las dirigidas por el profesor Christian Astorga lucharon por emparejar las acciones, sin embargo, el tanto del empate no llegó, yéndose al descanso con desventaja en el marcador.



En la segunda parte, las de Aguascalientes incrementaron su presencia ofensiva, impulsadas por la intensidad y el buen manejo de la pelota en el medio campo.

Todo parecía encaminarse para las Centellas, que en la recta final del encuentro se quedaron con una jugadora de más, reforzando su ataque y siendo más verticales.

A pesar de los constantes intentos, el marcador no se modificó y, tras el silbatazo final, las poblanas se llevaron los

tres puntos.