Proyecto de PEF para 2026 recorta recursos al sector salud, seguridad e INE, pero otorga más a Pemex y al Poder Judicial

Redacción

Ciudad de México.- El Proyecto del Paquete Económico Fiscal llegó al Congreso de la Unión de parte del Poder Ejecutivo para el año 2026.

En el se estima que el gasto total del sector público en México llegará a los 10.1 billones de pesos. De esta cantidad, 7 billones corresponden al gasto programable, lo que representa un incremento real del 5% en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2025.

Este incremento en el gasto programable refleja una mayor asignación de recursos a diferentes áreas del sector público, incluyendo las secretarías de Estado, los órganos autónomos y otras entidades gubernamentales.

Sin embargo, no todos los sectores tendrán un aumento: tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el sector salud enfrentarán recortes presupuestales, en línea con las prioridades del gobierno para ajustar gastos en esas áreas. Lo mismo que también sufrirá la seguridad pública.

Por otro lado, uno de los beneficiados con un incremento presupuestal será Petróleos Mexicanos (Pemex), que verá un aumento en sus recursos destinados, en un esfuerzo por fortalecer la empresa estatal, clave para la economía nacional.

También el Poder Judicial tendrá un aumento en su presupuesto superior al 50 por ciento.

Este panorama presupuestal subraya el interés del gobierno en fortalecer ciertos sectores estratégicos, como la energía, mientras busca optimizar recursos en áreas que, en años recientes, han enfrentado austeridad.

La asignación de recursos continuará siendo un tema clave en las discusiones políticas y económicas del país, con el objetivo de impulsar el crecimiento y mejorar los servicios públicos en los próximos años.