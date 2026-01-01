El Nápoles suma otra baja: Rrahmani fuera tras el parón internacional

Redacción

Napoli, Ita.- El Nápoles sigue atravesando un momento complicado en materia de lesiones. El club italiano confirmó que el defensor central Amir Rrahmani no podrá estar disponible tras el parón internacional, sumándose a una enfermería que ya preocupa tanto a la directiva como a la afición napolitana.

???? Una enfermería llena en momentos decisivos

La baja de Rrahmani se une a una lista cada vez más extensa de jugadores que arrastran molestias físicas en el cuadro partenopeo. Este panorama complica la planificación de la plantilla, que busca retomar protagonismo en la Serie A y en la Champions League. El técnico se enfrenta a la necesidad de reorganizar su esquema defensivo y confiar en piezas menos habituales para suplir a sus titulares.

⚽ Impacto en la temporada

Rrahmani había sido uno de los pilares en la zaga del Nápoles, aportando seguridad en el juego aéreo y solidez en la marca. Su ausencia obligará a modificar el once inicial en un tramo de la temporada donde los partidos de alta exigencia se acumulan, tanto en competiciones locales como en el plano internacional.

A pesar de las dificultades, desde el club transmiten confianza en la capacidad de reacción del equipo. El objetivo sigue siendo mantener la competitividad y evitar que las lesiones desestabilicen al plantel en plena lucha por los primeros puestos.

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El desafío para el Nápoles será encontrar soluciones rápidas y efectivas mientras espera la recuperación de sus figuras. Con la enfermería llena y el calendario apretado, la resiliencia del equipo será puesta a prueba una vez más.