España impone embargo de armas a Israel

Redacción

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes un paquete de medidas destinadas a “detener el genocidio en Gaza”, que incluye un embargo de armas a Israel y la prohibición de atracar en puertos españoles a barcos que transporten combustible para las fuerzas armadas israelíes.

“Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro (Benjamin) Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina”, declaró Sánchez desde el Palacio de la Moncloa.

Entre las nueve acciones anunciadas, el gobierno español aprobó una ley que consolida jurídicamente el embargo de armas a Israel, vigente de facto desde octubre de 2023. Asimismo, se denegará la entrada al espacio aéreo español a aeronaves que transporten material de defensa destinado a Israel y se prohibirá la entrada a territorio español a personas involucradas directamente en el genocidio. También se vetará el ingreso de productos provenientes de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania y se limitarán los servicios consulares a residentes en dichos asentamientos.

El Ejecutivo español anunció además un aumento de la ayuda humanitaria a los palestinos y a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), con el fin de apoyar a la población afectada por el conflicto.

Sánchez mantuvo un discurso crítico contra la ofensiva israelí en Gaza: “Esto no es defenderse ni atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario”, aseguró.

La postura del gobierno español ha generado tensiones diplomáticas con Israel, que desde mayo de 2024 no cuenta con embajadora en Madrid tras el reconocimiento por parte de España del Estado de Palestina. Las medidas se suman a un contexto de protestas propalestinas en el país, que han afectado incluso eventos como la Vuelta ciclista a España.