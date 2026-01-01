Prevén lluvias fuertes y posible granizo en Aguascalientes este martes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes tendrá este martes un cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Las precipitaciones previstas podrían acumular entre 25 y 50 milímetros, lo que implica riesgo de encharcamientos, inundaciones, deslaves en zonas altas, así como incremento en el nivel de ríos y arroyos.

El ambiente será fresco a templado en la mañana, con temperaturas frías en las sierras; hacia la tarde se espera un clima cálido a caluroso, con viento de dirección variable entre 10 y 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar hasta 40 kilómetros por hora.

En las últimas 24 horas, Aguascalientes registró 24 milímetros de lluvia, lo que lo colocó entre las zonas con mayor acumulación de precipitaciones del país, después de municipios como Soto La Marina, Tamaulipas (44 mm), Tapachula, Chiapas (41 mm) y Mérida, Yucatán (38 mm).

La Mesa del Norte también será escenario de fuertes precipitaciones en entidades vecinas como Zacatecas, Durango y Nuevo León, además de lluvias muy fuertes en San Luis Potosí, lo que mantiene en vigilancia las condiciones meteorológicas de la región.