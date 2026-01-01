(Video) Denuncian olores fétidos en arroyo de Villa de las Norias en Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Vecinos del fraccionamiento Villa de las Norias en la zona oriente de esta urbe denunciaron a El Clarinete que urge la presencia de las autoridades en materia ambiental tanto de la Proespa cómo de la Profepa para que pongan manos a la obra y solucionen la problemática que les afecta a cientos de viviendas por los olores nauseabundos que despide el arroyo que pasa por esta área habitacional del oriente de esta capital.

Donde se detecta con mayor intensidad el hediondo aroma es en la calle Norias Centenarias y Avenida Bicentenario de la Independencia, aunque también es perceptible en calles aledañas.

Esta situación ya tiene al menos cinco semanas y es insoportable porque el olor inunda las viviendas lo que hace una insoporable forma de vida tanto fuera cómo adentro de las casas habitación.

Los afectados esperan que las autoridades acudan para que confirmen el reporte con sus propias narices (literal) y otorguen una solución a los afectados.