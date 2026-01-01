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28 junio, 2026
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Se abre nuevo socavón en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La tarde de éste lunes un nuevo socavón apareció en el territorio local. Las lluvias que traen más beneficios que perjuicios también desnudan los actos de corrupción de las administraciones de gobierno de los tres niveles.

En este caso del gobierno federal que ha recortado los recursos para dar mantenimiento mínimo a las vialidades.

Es así que en la carretera 45 federal sur frente a la planta armadora de autos japoneses Nissan en la lateral de la importante vialidad se abrió un nuevo orificio de dimensiones considerables que afecta la circulación de los vehículos en la zona.

Se espera que la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ponga las pilas y haga su trabajo para reparar esta vialidad.