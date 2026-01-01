Primer ministro de francés deberá presentar su dimisión tras perder moción de confianza

Redacción

Francia.-El primer ministro francés, François Bayrou, perdió de forma aplastante este lunes la moción de confianza que él mismo había convocado en la Asamblea Nacional y tendrá que dimitir, al igual que su gobierno, al cabo de sólo nueve meses en el cargo.

Un total de 364 diputados se pronunciaron contra la confianza, mientras que le dieron respaldo 194, lo que obliga a Bayrou a presentar su dimisión al presidente, Emmanuel Macron, algo que se espera que ocurra el martes.

Bayrou, que lleva en el cargo desde diciembre, cuando sustituyó al conservador Michel Barnier —que fue censurado al cabo de sólo tres meses— se sometió esta tarde al voto de los diputados y todos los grupos de la oposición.

A partir de que presenten la dimisión, Macron tendrá que decidir si nombra a otro primer ministro o convoca elecciones legislativas anticipadas, ya que el jefe del Estado siempre ha descartado dimitir, como se lo reclaman la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon y en cierta medida la extrema derecha.

Esto obliga al presidente Emmanuel Macron a buscar un quinto primer ministro en menos de dos años.

Bayrou había convocado la votación de forma inesperada para tratar de obtener el apoyo parlamentario a su estrategia de reducir un déficit que casi duplica el límite máximo del 3% establecido por la Unión Europea y empezar a hacer frente a una deuda equivalente al 114% del PIB.

Sin embargo, los partidos de la oposición se mostraron poco dispuestos a respaldar el ahorro previsto de 44.000 millones de euros (51.510 millones de dólares) en el presupuesto del año que viene, cuando se avecinan las elecciones para elegir a quién sucederá al actual mandatario en 2027.

Con información de EFE y Reuters/Latinus