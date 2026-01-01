Nombran a Peso Pluma como embajador mexicano de la Semana de la Moda de Nueva York

Redacción

EU.-El CFDA explicó en un comunicado que la elección de Peso Pluma responde a su capacidad de trascender fronteras musicales y conectar con la moda como vehículo de identidad cultural.

“Este nombramiento convierte a Peso en la imagen de la NYFW y en un símbolo de la creciente influencia de la música y la cultura latinas en el panorama mundial de la moda”, apuntó el organismo.

Peso Pluma, su presencia en la inauguración

Como embajador, Peso Pluma participará en la apertura oficial de la temporada primavera-verano 2026, programada para el próximo 11 de septiembre en Nueva York.

En este acto estará acompañado por figuras como Thom Browne, presidente del CFDA; los diseñadores Michael Kors y Anna Sui; la modelo Anok Yai y la cantante puertorriqueña Young Miko.

Peso Pluma en el NYFW Live

El cantante tapatío también formará parte de NYFW Live, un evento celebrado en el Rockefeller Center, que retransmite en directo las colecciones de los principales diseñadores estadounidenses durante la semana.

Esta plataforma busca acercar la moda a una audiencia global y subraya el papel de la música en la construcción de narrativas culturales.

De Guadalajara a la Gran Manzana

Peso Pluma, originario de Guadalajara, Jalisco, alcanzó fama mundial en 2023 gracias a éxitos como Ella Baila Sola. Desde entonces, ha acumulado más de 38 millones de oyentes mensuales en Spotify y se consolidó como uno de los artistas mexicanos más escuchados de la historia.

En 2024, ganó un Grammy al mejor álbum de música mexicana, un reconocimiento que reforzó su influencia cultural más allá de la música regional.

Ya en febrero de este año, el cantante había asistido como invitado al desfile otoño-invierno de Thom Browne en Nueva York, lo que anticipaba su cercanía con el mundo de la moda.

Un evento con grandes ausencias

La edición de septiembre de la Semana de la Moda contará con diseñadores como Michael Kors y Calvin Klein, aunque destacará la ausencia de veteranos como Carolina Herrera, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren.

Esta combinación de relevos generacionales y nuevas voces hace aún más significativa la presencia de Peso Pluma como embajador de un evento en constante transformación.

Con información de Excélsior