Con debut soñado Mateo Girón en la GTM Light

Redacción

Aquiles Serdán, Chih. Perfecto resultó el debut del zacatecano Mateo Girón en la categoría GTM Light, conquistando par de triunfos este domingo 7 de septiembre, durante la visita de la Súper Copa 2025 al Autódromo Francisco Villa, de Chihuahua.

Mateo Girón aprovechó al máximo la oportunidad brindada por el HO Speed Racing y el BLAC Racing Team, tomando la alternativa para presentarse por primera vez en la categoría GTM Light, dando su primer aviso al conseguir la “Pole” para el hit 1, y teniendo la segunda fila de salida para el hit 2.

Media hora antes del mediodía, arrancaba la primera de las competencias, en donde la constancia y buen ritmo, premiarían al de Zacatecas, que sin dar tregua a sus oponentes, tomaría la victoria en el auto #8.

Minutos más tarde, se daba el segundo compromiso con el que cerraría su participación en la categoría, haciendo nuevamente un trabajo impecable, para remontar y llevarse su segundo triunfo del día, ante una incesante afición chihuahuense que realizó una entrada importante para llenar las tribunas del autódromo.

“Me voy muy contento, ha sido una gran experiencia y un placer el poder participar en una categoría como la GTM Light. Son dos triunfos que le permitirán al equipo seguir luchando por el campeonato, así que al final es misión cumplida”.

“Agradecer a todo el HO Speed Racing por la oportunidad y a BLAC Racing. Espero haber correspondido a su confianza, ha sido un fin de semana muy importante para mí y mi carrera, espero en algún momento nos volvamos a encontrar”.

De esta forma, Mateo Girón cerró un debut perfecto en la GTM Light, sellando una estupenda participación en la séptima fecha de la Súper Copa 2025.