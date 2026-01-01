Baleado en Jesús María tenía antecedentes de robo

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- El secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Pérez Mancilla confirmó que el hombre baleado en el fraccionamiento Paseos de las Haciendas tenía antecedentes de robo y que la agresión habría estado vinculada a un altercado ocurrido horas antes.

“Es un reporte previo a que esta persona se encontraba en los campos de béisbol por la mañana y por ahí tuvo un conato de riña con algunas personas. Lo que se maneja es que lo quisieron linchar porque esta persona tiene antecedentes de robo y había robado a estas personas”.

“Lo quisieron agredir ahí en los campos de béisbol de la comunidad del Tepetate y ya por la tarde lo localizan aquí en el fraccionamiento Paseo de las Haciendas, si lo agreden física y con el arma de fuego le hacen una detonación en una de las manos, en la mano derecha y eso fue lo que se está manejando hasta ahorita”, explicó.

El jefe policial descartó que se tratara de un intento de ejecución.

“Es una situación de un robo que había cometido en la comunidad del Tepetate. Se encuentra con estas personas en los campos de la misma comunidad por la mañana. Tienen un conato de riña y ya por la tarde llegan, lo localizan en el fraccionamiento de Paseo de las Haciendas y lo agreden”, detalló.

Un hombre identificado como Miguel Ángel, alias “El Glenda”, de entre 25 y 30 años, resultó herido tras ser atacado a balazos dentro de su vivienda en Jesús María, en el cruce de Paseo del Sauce y Paseo de la Ceiba.

Cuatro sujetos en motocicletas ingresaron al domicilio y abrieron fuego contra la víctima, quien fue trasladada al Hospital Hidalgo por paramédicos del ISSEA. En el lugar se aseguraron cuatro casquillos percutidos y la zona fue resguardada por la Policía Estatal.

Pérez Mancilla agregó que se trabaja para dar con los responsables.

“De los agresores reportan que se retiraron del lugar y se hizo el operativo para tratar de localizarlo, no teniendo éxito en el mismo operativo con la localización de estas personas, sin embargo se tienen algunos sobrenombres en los cuales estamos trabajando”, dijo.