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28 junio, 2026
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Volcadura deja un lesionado en Avenida Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que la mañana de este lunes cerca de las 06:30 horas, un vehículo de la marca Nissan en color blanco, modelo 2016, circulaba sobre Avenida Aguascalientes en sentido poniente a oriente al parecer a exceso de velocidad.

En determinado momento al llegar a la altura de la calle Emperador, en el fraccionamiento Parras, su conductor de nombre Tomás perdió el control de la dirección hacia la derecha, invadiendo la guarnición lateral.

Ante esta maniobra giró su eje hacia la izquierda y posteriormente volcó sobre su toldo, cayendo en la lateral a desnivel.

Más tarde en el lugar del percance se hicieron presentes oficiales de la Policía Vial, además de cuerpos de paramédicos para valorar al conductor, trasladándolo en código verde al Hospital Tercer Milenio para brindarle atención médica especializada.