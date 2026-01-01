Ya hay árbitro para Águilas Vs Chivas

Redacción

Ciudad de México.-América y Chivas protagonizarán una edición más del Clásico Nacional de Liga MX este sábado 13 de septiembre, donde Oscar Mejía será el árbitro encargado de impartir justicia; será la cuarta ocasión en la que el silbante de 40 años sea parte de un duelo entre las Águilas y el Rebaño.

La cancha del Estadio Ciudad de los Deportes se prepara para recibir a poco más de 30 mil aficionados para una nueva edición del Clásico Nacional, donde América intentará sumar tres puntos para alcanzar el liderato del Apertura 2025, mientras que Chivas necesita el triunfo de manera urgente con la intención de ser parte de la ‘fiesta grande’.

Para este compromiso, la Comisión de Arbitraje designó a Oscar Mejía como el silbante central, mismo que representará su tercero en el actual Apertura 2025 de Liga MX. Este es el cuerpo arbitral para el duelo entre la escuadra azulcrema y los rojiblancos.

Central: Oscar Mejía García.

Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala.

Asistente 2: Enríque Isaac Bustos Díaz.

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Cuarto árbitro: Iván Antonio López Sánchez.

VAR: Diana Stephanía Pérez Borja.

AVAR: Enrique Martínez Sandoval.https://d-3159212941570931687.ampproject.net/2508281901000/frame.html

NÚMEROS DE OSCAR MEJÍA EN EL CLÁSICO NACIONAL

Con 40 años, Oscar Mejía dirigirá su segunda edición de Clásico Nacional como central del compromiso, sin embargo, en dos ocasiones más fue el cuarto árbitro, mismas en donde los capitalinos lograron imponer condiciones.

Estos son los enfrentamientos entre América y Chivas en donde Oscar Mejía estuvo presente:

Apertura 2021 / América 1-0 Chivas (Cuarto árbitro), Jornada 11.

Apertura 2023 / América 4-0 Chivas (Cuarto árbitro), Jornada 8.

Clausura 2024 / Chivas 0-0 América (Árbitro central), Semifinal ida.

Con información de Adrenalina