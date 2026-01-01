Corrige Obras Públicas: no son socavones, son hundimientos

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Migue Ángel Huizar Botello, secretario de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, argumentó que la aparición de al menos nueve grandes agujeros en las vialidades de la capital no son socavones, sino hundimientos.

Justificó que un hundimiento aparece cuando una tubería del sistema sanitario colapsa, mientras que cuando aparece un socavón no hay infraestructura debajo de él.

“No, bueno, socavones como tales únicamente el que apareció en el segundo anillo”.

“Los demás que tenemos detectados nueve son hundimientos, son hundimientos por dos motivos, por colapso de red o porque el agua busca su salida y de alguna forma empieza a ahuecar lo que es la estructura del pavimento”, explicó.

El funcionario detalló que la mayoría de los casos detectados en la ciudad están relacionados con colapsos en la red sanitaria.

“Porque es la que lleva más presión cuando llueve. Entonces, eso ya lo estuvimos viendo, de hecho en los dos que salieron el día de ayer estuvimos analizando bien y sí, es debido a eso. Que va por la antigüedad, si se fijan son en zonas muy antiguas, donde el drenaje es insuficiente, donde hay mucha presión, esa presión colapsa el tubo y después viene el hundimiento”, señaló.

El secretario subrayó que los arreglos deben hacerse de forma coordinada con MIAA y de manera inmediata, una vez que el clima lo permita.

“Eso lo tenemos que hacer rápido. De hecho ayer tuvimos una reunión con MIAA para coordinarnos en los tiempos, pero sí dependemos mucho de los trabajos y de las condiciones climáticas”, comentó.

Sobre los costos, señaló que aún se encuentran en análisis.

“En próximos días tendremos ya un presupuesto de cuánto saldría cada uno, porque como les digo son diferentes diámetros, diferentes profundidades, diferentes distancias. Entonces, eso sí varía mucho, es variable”, indicó.