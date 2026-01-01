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29 junio, 2026
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Sabropollo anuncia a Tere Jiménez sus planes de expansión

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se reunió con directivos de la empresa Sabropollo, quienes le expresaron su intención de seguir invirtiendo en las diferentes plantas que operan en la entidad, a fin de crecer y mejorar sus instalaciones para incrementar así su capacidad de producción.

“Cuenten conmigo para que su empresa siga creciendo; sabemos de la trayectoria de Sabropollo y de las importantes aportaciones que hace a la economía del estado. Por nuestra parte, continuaremos trabajando para generar las condiciones que ustedes necesitan para que les vaya bien, como crear infraestructura y fortalecer la seguridad”, les dijo Tere Jiménez.

Los directivos de Sabropollo presentaron a la gobernadora algunos de los planes de expansión que tienen previsto desarrollar en sus plantas de procesamiento; aseguraron que existe confianza en el estado, porque cuenta con condiciones favorables para seguir creciendo y contribuir así al desarrollo económico e industrial de Aguascalientes.

Comentaron que esta empresa se dedica a la producción y comercialización de pollo, huevo y alimento balanceado para animales, todo bajo un estricto cumplimiento de las normas internacionales de calidad e higiene; de igual forma, destacaron el uso de tecnología de punta en todos sus procesos y su compromiso con el cuidado del medio ambiente.