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29 junio, 2026
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Esperan 4 mil asistentes en Expo industrial Aguascalientes 2025

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  Con el objetivo de fomentar la participación de proveedores industriales de todo el país, se realizará la Expo Maen 2025, a celebrarse del 18 al 19 del presente, en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos. 

En conferencia de medios, Cuitláhuac Pérez Cerros, presidente de Grupo Maen, hizo hincapié en torno a que se espera la asistencia de expositores de los sectores electrónico, automotriz y aeroespacial, además de una importante afluencia de visitantes.

“Esperamos más de 140 expositores de empresas, además de los patrocinadores. Pero en cuanto a visitantes, tenemos las expectativas de que podamos recibir a cuatro mil personas de todo el país en la edición de éste año”, informó.

Pérez Cerros abundó que el 85 por ciento de los asistentes a este foro en realidad serán compradores corporativos, dueños o directivos de diferentes empresas, quienes encabezarán las posibles adquisiciones de la exposición.

Además, se tendrán oportunidades de networking, reuniones con compradores y conferencias.