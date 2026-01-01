(Video) Apple lanza iPhone 17 y presenta el nuevo modelo Air

Redacción

Apple presentó este martes en Cupertino, California, su nueva línea de teléfonos, encabezada por el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y el iPhone Air, este último como la gran novedad por su diseño ultradelgado y su potencia.

“El iPhone Air es una innovación total, diseñado para quienes buscan un rendimiento profesional en un dispositivo increíble y valoran el diseño y la tecnología Air”, afirmó Tim Cook, director ejecutivo de la compañía.

El iPhone Air tiene un grosor de 5.6 milímetros, pantalla de 6.5 pulgadas y carcasa con 80 por ciento de titanio reciclado. Estará disponible en colores Space Black, Cloud White, Light Gold y Sky Blue, con un chip A19 Pro que mejora la eficiencia energética. “De hecho, el iPhone Air es nuestro iPhone con mayor eficiencia energética hasta ahora”, aseguró Tim Millet, vicepresidente de Arquitectura de Plataforma.

El dispositivo contará con cámara principal de 48 megapixeles y cuatro lentes: 26 mm, 28 mm, 35 mm y 52 mm. Iniciará en 256 GB de almacenamiento y tendrá un precio de 25 mil 999 pesos en México. “Es el iPhone más delgado que se ha hecho”, destacó John Ternus, ingeniero de hardware.

En cuanto al iPhone 17 Pro, Apple renovó el diseño trasero y reforzó la gestión térmica mediante un sistema de refrigeración con cámara de vapor integrada en el chasis de aluminio. “El agua ionizada está sellada dentro de la cámara de vapor, que se integra con láser en el chasis de aluminio, lo que permite un mayor rendimiento de la cámara de vapor, que se disipa por el cuerpo de aluminio”, explicó Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing mundial.

El modelo Pro incorpora tres cámaras de 48 megapixeles: principal, ultra gran angular y telefoto. Estará disponible en colores naranja, plateado y azul. El iPhone 17 Pro Max costará 30 mil 999 pesos en México en su versión de 256 GB, mientras que el iPhone 17 básico se venderá en 19 mil 999 pesos con la misma capacidad de memoria.

Además, la compañía presentó los AirPods Pro 3, que integran la función de “Traducción en Vivo”, cancelación de ruido cuatro veces más efectiva y cuatro horas adicionales de batería respecto a la generación anterior.

Tanto los nuevos iPhone como los AirPods Pro 3 saldrán al mercado el 19 de septiembre.